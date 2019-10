Terribile scontro Higuain-Gabriel: fasciatura per l'argentino

Nei minuti finali di Lecce-Juventus, un'uscita di Gabriel ha portato ad uno scontro con Higuain: fischiato fallo all'argentino.

Una gara dura e complicata, quella andata in scena a per la di Sarri. Senza Cristiano Ronaldo, con Higuain e Dybala, i bianconeri non sono riusciti afare la voce grossa, trovando il goal solamente su rigore. 1-1 il finale, con altro penalty per pareggiare il conto e tanta paura per il Pipita di Madama.

Al minuto 83, infatti, un'uscita di Gabriel , portiere del Lecce, ha portato ad un terribile scontro con Higuain: ferita aperta e gioco fermo così da permettere ai sanitari di porre rimedio, con una grossa e vistosa fasciatura posta sul capo dell'attaccante argentino.

Argentino che di fatto ha commesso fallo su Gabriel, e non viceversa: visibilmente frastornato per il colpo subito, Higuain ha poi comunque ripreso posto in attacco per provare l'ultimo forcing ed evitare un pareggio deludente in casa del Lecce.

Una gara decisamente da dimenticare quella dell'anticipo al Via del Mare per Higuain, non solo deludente in attacco, ma anche protagonista di una botta terribile in area di rigore avversaria. Tornato in campo, l'ex ha provato comunque a dare il vantaggio ai suoi ripresosi completamente, trovando però la respinta difensiva dei padroni di casa.