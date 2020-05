Sconto Irap per le società di calcio: escluse Juventus e Inter

I club non dovranno versare il saldo Irap, escluse però le società con un volume di ricavi superiore ai 250 milioni di euro.

Mentre il calcio studia il piano per il rientro in campo, arrivano buone notizie per quasi tutte le società italiane: il Decreto Rilancio interviene infatti agevolando le imprese con un corposo sconto dell'Irap, applicabile però soltanto alle società che hanno un volume di ricavi superiore ai 250 milioni di euro.

Stando a quanto riferisce 'Calcio e Finanza', i club non saranno tenuti a versare il saldo Irap per il periodo in corso al 31 dicembre 2019. L'indicazione sembra escludere però dal computo dei ricavi le plusvalenze: dunque le uniche squadre che non potrebbero approfittare di questa agevolazione sarebbero e .

Altre squadre

I bianconeri avevano già registrato infatti ricavi pari a circa 464 milioni nell'esercizio 2018/19, mentre i nerazzurri erano arrivati a 373 al netto delle plusvalenze. Sconto in arrivo invece per (232 milioni), (215 milioni) e (205 milioni), con tutte le altre società a scendere.

Nei bilanci al 30 giugno dell'anno scorso la Juventus aveva indicato circa 11 milioni di imposte Irap, l'Inter 3,8 e il Napoli 9,3. Nettamente inferiore invece l'importo per il Milan con 0,8 milioni di euro. Resta però da chiarire se lo sconto riguarderà il piano finanziario o economico, con la rilevante differenza tra un posticipo del pagamento rispetto a una reale riduzione del saldo da versare.