Sconcerti sa perchè Matuidi gioca sempre nella Juve: "È il mediano personale di Ronaldo"

La ha concluso il girone d'andata di da capolista e campione d'inverno, con due punti di vantaggio sull' . La vittoria dell'Olimpico contro la ha però destato alcuni dubbi riguarrdo la squadra di Maurizio Sarri.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Alcuni di questi li ha esposti Mario Sconcerti sul 'Corriere della Sera'. In particolare il giornalista toscano si è chiesto se la Juventus sia figlia di errori: tra questi viene citato anche Matuidi, relegato a mediano personale di CR7 secondo Sconcerti.

"È una che continua a cercarsi, ma lo fa sotto ritmo. Ci sono sulla Juve due cose da capire: se può davvero dare di più, perché il tempo passa e il di più non arriva. E se è figlia di scelte diventate sbagliate (Rabiot, Ramsey, Higuain o Dybala riserve, il centrocampo che non si riallinea e dove Matuidi fa il mediano personale di Ronaldo). Se in sostanza sia un esaurimento del presente o l’inizio di qualcosa di diverso, meno dominante".