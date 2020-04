Sconcerti immagina una Juve senza Ronaldo: "Con Icardi-Dybala a posto per 5 anni"

Il giornalista analizza il futuro dell'attacco bianconero: "Tra un anno la Juventus avrà una coppia di attaccanti finalmente in simbiosi".

Il nome di Mauro Icardi è sempre costantemente accostato alla . L'attaccante in forza al non sarebbe mai uscito dai radar bianconeri, per il presente e ovviamente per il futuro.

Mario Sconcerti, sul 'Corriere della Sera', ha analizzato come l'argentino andrebbe ad integrarsi insieme a Cristiano Ronaldo. Anche se potrebbe esserne il sostituto.

"L'insistenza con cui la cerca Icardi fa pensare che tocchi a lui sostituire Cristiano Ronaldo. [...] Nella Juve di Ronaldo soffrirebbe comunque anche Icardi. Avrebbe Ronaldo molto vicino al suo spazio migliore. E dovrebbe lavorare soprattutto per mandarlo al tiro. Quindi evitamenti, piccoli ritorni, tanto fisico per trovare territorio. Ma è un po’ quello che ha già fatto quest’anno con Mbappé, che parte dalla fascia opposta ma cerca sempre la porta nel modo di Ronaldo".

Il giornalista ragiona in chiave futura su una coppia tutta argentina con Dybala vicino a Icardi. Due attaccanti in simbiosi per il dopo Cristiano Ronaldo. Il portoghese, comunque, ha ancora due anni di contratto con i bianconeri.