Sconcerti critica Eriksen: "Non è un fuoriclasse, solo un gran bel giocatore"

Mario Sconcerti critica Eriksen dopo l'esordio sotto tono contro l'Udinese: "Ha giocato solo palloni sicuri come un debuttante qualunque".

Il debutto di Christian Eriksen con l' da titolare in , dopo i 24 minuti giocati in Coppa conto la , non è stato quello sognato. Il danese non ha particolarmente convinto contro l’ , venendo anche sostituito dopo 58 minuti da Marcelo Brozovic.

Mario Sconcerti sul ‘Corriere della Sera’ ha criticato l’ex e la sua prestazione, affermando che ha debuttato sol come uno qualunque.

"Eriksen non c’è stato, ha giocato solo palloni sicuri come un debuttante qualunque. Si poteva pretendere di più? Sì. Penso anche che Eriksen sia una mezzala di gruppo, si nota dentro la nuvola di un reparto folto non per gli spunti personali".

Il giornalista ha anche affermato che Eriksen non è un fuoriclasse assoluto, ma 'soltanto' un gran giocatore.