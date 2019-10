Sconcerti su Conte: "Non puoi essere contro tutti, vuole diventare un Mourinho più snob"

Nel giorno di - il sicuro protagonista è Antonio Conte, grande ex della super sfida di e condottiero di una squadra completamente rinnovata rispetto all'anno scorso. Mario Sconcerti ha però mandato un chiaro messaggio all'allenatore nerazzurro in seguito alla frase che l'arbitro Skomina ha rivolto al tecnico salentino durante la sfida del Camp Nou contro il .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo il giornalista Conte è fin troppo 'attivo' in panchina, come riferito al 'Corriere della Sera':

"Comincia a diventare un caso l'irruenza di Conte. Non puoi essere nemico degli arbitri, dei tifosi, dei social, dei giornalisti, tutto in tre giorni. Significa che l'errore è tuo, l'esagerazione è tua. Se poi un arbitro ti dice in gara "non ti sopporto più" non è un'offesa, è il riassunto del tutto".