Scompare dopo la finale di Champions: famiglia preoccupata, ma il figlio è in prigione

Il 23enne tifoso del Liverpool, Macauley Negus, sembrava essere scomparso dopo la vittoria della Champions: è stato arrestato.

Hanno tirato un sospiro di sollievo, ma non completamente. Sì, perchè la famiglia che disperatamente cercava il proprio figlio, disperso per qualche ora dopo la finale di , ha scoperto che lo stesso era finito in prigione dopo aver aggredito alcuni agenti.

Macauley Negus, tifoso del , è stato infatti portato in carcere per aggressione a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta. Il 23enne era scomparso dopo la vittoria della sua squadra, senza lasciare notizie. Arrivate solamente da parte della Polizia nazionale spagnola nella giornata di oggi

Negus dovrà ora affrontare il processo al tribunale di Plaza de Castilla e rischia una pena severa per quanto accaduto nella mattinata di domenica a Madrid. La famiglia aveva rilasciato la sua foto via social per chiedere informazioni, ma è riuscita ad ottenerla all'improvviso grazie alla polizia.

Quindici gli arresti totali nei dintorni del Wanda Metropolitano e di Madrid, a causa di aggressioni e disordini. Quasi la consuetudine considerando la portata dell'evento, con un dispiegamento di forze dell'ordine enorme per far fronte alla mole di persone arrivate in città.

Il ragazzo era a Madrid insieme al padre, che ha dato l'allarme nei minuti successivi ai festeggiamenti del Liverpool: Negus è stato trovato mezzo nudo e praticamente incosciente in Calle de Goya, senza riuscire a fornire agli agenti le sue generalità.

Dopo la vittoria della Champions le cose per Macauley Negus sono precipitate: i ricordi di Madrid non saranno tutti lieti.