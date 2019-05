Scommesse ultima giornata di Serie A: quote e pronostico di Spal-Milan

Il di Gattuso non è ancora morto. Sono bastate 3 vittorie di fila a tenere aperta la corsa Champions e ovviamente i tifosi rossoneri sognano lo sgambetto all'ultima giornata sull' . Milan che però non è artefice del proprio destino visto che oltre alla vittoria obbligata sulla Spal deve appunto sperare che una fra Inter e non faccia bottino pieno. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

Semplici avrà sei assenze per infortunio: confermate quelle di Felipe e Missiroli, ai quali si aggiungono Schiattarella e Paloschi. Davanti al portiere Viviano, la linea difensiva a tre sarà composta da Cionek, Vicari e Bonifazi. A centrocampo Lazzari e Fares agiranno sulle fasce, con Murgia in regia e Valoti e Kurtic mezzali. In attacco è probabile la conferma del tandem composto da Petagna e Floccari, con Antenucci che dovrebbe partire dalla panchina. Possibile chance da titolare per Jankovic.

(3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Valoti, Murgia, Kurtic, Fares; Petagna, Floccari.

Nuova gara senza Paquetá per Gattuso, che dovrà ancora rinunciare anche a Calabria e Caldara in difesa. A destra Abate potrebbe indossare per l'ultima volta la maglia rossonera, ma non è da escludere l'impiego iniziale di Conti al suo posto. In mezzo al campo Calhanoglu agirà nuovamente da mezzala sinistra, con Kessié mezzala destra e Bakayoko playmaker. Davanti Suso e Borini saranno i due esterni offensivi ai lati del centravanti Piatek.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

Quote bet365: vittoria Spal 5,00 - pareggio 4,33 - vittoria Milan 1,57 in un match da over 1,66 e under 2,20. Spal che ha raggiunto per la seconda volta la salvezza, più che meritata e in queste partite sta tirando un pò il fiato pur senza sfigurare. Ovvio che il risultato e i temi del match saranno molto influenzati dall'andamento delle gare di Inter e Atalanta. Con la Spal che arriva da 6 esiti goal nelle ultime 7 gare proviamo l'1-2 con Piatek primo marcatore.

