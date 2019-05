Scommesse ultima giornata di Serie A: quote e pronostico di Inter-Empoli

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Inter-Empoli, ultima giornata di campionato

Ultima adrenalinica giornata di serie A. Gli scommettitori sono felicissimi di avere un campionato che a 90 minuti dal termine ha ancora tantissimo da dire sia in zona Champions che in zona salvezza. Giocare pre match e live oggi sarà davvero divertente, partendo dal triangolo - - per il terzo e quarto posto in classifica. In questo articolo vi offriamo analisi, probabili formazioni, quote e pronostico del match del Meazza fra Inter e .

Poche variazioni nell'Inter nonostante il pesante ko di . Spalletti dovrebbe recuperare De Vrij, se l'olandese non dovesse farcela sarà riproposta la coppia Miranda-Skriniar al centro della difesa, con D'Ambrosio e Asamoah che dovrebbero agire da terzini. In mediana è probabile il ritorno dal 1' di Vecino al posto di Gagliardini affianco al regista Brozovic. In attacco Icardi potrebbe essere preferito a Lautaro Martinez: alle sue spalle il trio di trequartisti composto da Politano, Nainggolan e Perisic.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Squadra che vince non si cambia: Andreazzoli fa proprio il vecchio motto di Boskov e si giocherà la salvezza mandando in campo con ogni probabilità lo stesso undici vittorioso al Castellani contro il . Davanti sarà confermata la coppia Farias-Caputo, mentre a centrocampo Di Lorenzo e Pajac spingeranno sulle due fasce. In regia ci sarà Bennacer, con Acquah, visto l'infortunio di Krunic, ancora mezzala destra e Traoré interno sinistro. Dragowski agirà fra i pali, davanti a lui linea a tre con Maietta (favorito su Veseli), Silvestre e Dell'Orco.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Traoré, Pajac; Farias, Caputo.

Quote bet365: vittoria Inter 1,33 - pareggio 5,25 - vittoria Empoli 9,50 in un match da over 1,40 e under 3,00. Nerazzurri che hanno vinto solo una delle ultime cinque gare giocate mentre toscani che arrivano da tre successi di fila. Vista la pressione e il buono stato di forma degli avversari (che all'andata persero solo 1-0) prevediamo una vittoria sudatissima per i nerazzurri e diciamo 1-0 con rete di Icardi.

