Scommesse Supercoppa Italiana: quote e pronostico di Juventus-Milan

Tutto pronto a Jeddah, in Arabia Saudita, per il match più importante di questo inizio 2019. Dopo la sosta e gli ottavi di Coppa Italia, ecco il primo trofeo dell'anno solare, messo in palio fuori confine. Juventus e Milan si sfidano in una gara che al momento vede i bianconeri grandi favoriti ma che la storia recente ci dipinge come più equilibrato di quello che forse ci aspettiamo. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match del King Abdullah Stadium con kick off alle 18,30.

Allegri recupera Cancelo dopo il lungo stop: il portoghese si gioca la maglia di terzino destro con De Sciglio ma appare favorito. Assente invece Mandzukic, fermato da un problema muscolare: davanti spazio dunque a Dybala a supporto di Cristiano Ronaldo con uno tra Bernardeschi e Douglas Costa (più il brasiliano dell'ex viola). Pjanic in cabina di regia affiancato da Matuidi e uno tra Bentancur o Khedira.



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo Douglas Costa.





Gattuso deve fare a meno di Suso, ma può contare sulla buona condizione di Cutrone, che però partirà dalla panchina in favore di Higuain: Castillejo dal 1' nel tridente rossonero con Calhanoglu. Dopo l'esordio in Coppa Italia, Paquetà dovrebbe partire ancora dal primo minuto a centrocampo con Bakayoko e Kessié. In difesa Conti insidia Calabria.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Higuain, Calhanoglu.



Quote bet365: vittoria Juventus 1,50 - pareggio 4,10 - vittoria Milan 7,50 in un match da under 1,80 e no goal 1,66. Due i dati contrastati: da una parte abbiamo le sei vittorie di fila dei bianconeri negli scontri diretti di cui ultimo il 2-0 esterno di novembre. Dall'altra abbiamo i trend delle ultime Supercoppe giocate dalle due formazioni: una vittoria nelle ultime quattro edizioni per i bianconeri; tre vittorie su tre per i rossoneri. Viste le quote così sbilanciate pure giocando in campo neutro, proviamo a rischiare l'1-1 risultato esatto come nel 2016 con Dybala primo marcatore.



QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.