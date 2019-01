Scommesse Serie A: quote e pronostico di Lazio-Juventus

Preview, probabili formazioni e pronostico di Lazio-Juventus, 21esima giornata di Serie A

La domenica di Serie A si chiude alle 20,30 con il match dell'Olimpico fra Lazio e Juventus. Al momento del kick off la situazione in classifica dei padroni casa potrebbe essere molto delicata visto. La corsa all'Europa è davvero complicata e il traffico si intensifica sempre di più. Ogni match rischia di essere determinante. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match delle 20,30.

Due squalificati per Simone Inzaghi, costretto a rinunciare a Marusic sulla destra e ad Acerbi al centro della difesa. Infortunato anche Luiz Felipe, dietro giocherà dunque Wallace assieme Bastos e Radu. Formazione a trazione anteriore con Parolo adattato a destra, Correa e Luis Alberto dietro Immobile e Milinkovic-Savic in mediana.



LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Bastos, Wallace, Radu; Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Luis Alberto; Immobile.





Allegri avrà diverse assenze importanti per la sfida con i biancocelesti, tutte per infortunio: saranno out i difensori Barzagli, Benatia, Khedira e Pjanic, nonchè Cuadrado e Mandzukic in attacco. Cancelo è ok ma andrà in panchina. In difesa turno di riposo per Chiellini: gioca Rugani. Centrocampo praticamente deciso con Bentancur, Emre Can e Matuidi.



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Emre Can, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.



Quote bet365: vittoria Lazio 4,00 - pareggio 3,30 - vittoria Juventus 2,00 in un match da under e goal leggermente favoriti a 1,80. La Lazio ha dimostrato di non sapere approfittare delle occasioni visto che ha perso anche contro un Napoli rimaneggiato. Juve che invece sembra non lasciare nemmeno le briciole anche se di recente ha spesso sofferto contro i capitolini. Proviamo l'1-1 con Immobile primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.