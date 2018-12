Scommesse Serie A: quote e pronostico di Inter-Udinese

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match di Serie A fra Inter e Udinese

Dopo soli 4 giorni dal pareggio contro il PSV che ha decretato l'uscita dalla Champions dell'Inter, il pubblico nerazurro, chiamato da Spalletti a fare quadrato, si ritrova a San Siro oggi alle 18 per il match contro l'Udinese quartultima in classifica. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di una gara che potrebbe celare più di una difficoltà per la squadra di casa.

Spalletti potrebbe dover fare a meno di Dalbert e Vecino, i cui recuperi dopo i rispettivi infortuni non sono certi. In difesa, rispetto alla partita con la Juventus, dovrebbe rientrare l'olandese De Vrij al posto di Miranda, mentre è probabile la conferma in mediana della coppia Brozovic-Gagliardini. Davanti, con Politano e Perisic, dovrebbe esserci João Mario sulla trequarti alle spalle dell'unica punta Icardi, visto che Nainggolan - pur tornato a disposizione - ancora non è al meglio.



INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, D'Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Politano, João Mario, Perisic; Icardi.





Nicola avrà ancora out per infortunio diversi elementi: non saranno della partita Badu, Ingelsson, Samir e Teodorczyk. Ok, invece, Barak che si candida per una maglia. I friulani potrebbero tornare per l'occasione al 3-5-2, con De Paul in attacco accanto a Pussetto, favorito su Lasagna. Giuseppe Pezzella non è al meglio, a sinistra potrebbe giocare D'Alessandro.



UDINESE (3-5-2): Musso; Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, D'Alessandro; De Paul, Pussetto.



Quote bet365: vittoria Inter 1,33 - pareggio 5,00 - vittoria Udinese 10 in un match da over 1,72 e no goal 1,70. Inter che ha vinto una sola delle ultime 7 gare ma che in casa ha subito solo due goal nelle ultime 6 partite giocate. Friulani che in trasferta fanno molta fatica, avendo vinto una sola volta da inizio campionato. Lo scorso anno due match in over con successo in tutti e due i casi esterno. Ci aspettiamo una match vivace. Proviamo il 2-1 con Icardi primo marcatore.

