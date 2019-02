Scommesse Serie A: quote e pronostico di Frosinone-Lazio

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Frosinone-Lazio 22esima giornata di Serie A

La 22esima giornata si chiuderà oggi con ben due match. Il primo in ordine cronologico è quello del Benito Stirpe fra il Frosinone e la Lazio. Punti in palio pesantissimi per entrambi viste le rispettive posizioni in classifica. Frosinone che arriva più fresca fisicamente e che ha il fattore campo dalla sua. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

Baroni dovrebbe affidarsi ancora al 3-5-2 che ha dato ottimi risultati contro il Bologna nell'ultima giornata. Squalificato Cassata a centrocampo, mancheranno anche gli infortunati Ariaudo, Bardi, Brighenti, Dionisi, Simic e Ghiglione, mentre recuperano Goldaniga e Zampano. Capuano, Salamon e Krajnc comporranno il terzetto difensivo davanti a Sportiello, Paganini e Beghetto dovrebbero presidiare le due corsie laterali, a meno che Zampano non dia sufficienti garanzie e si riprenda il suo abituale posto sulla destra. A centrocampo uno tra Valzania e Sammarco rileverà Cassata, affiancando Chibsah e Maiello, insidiato dal nuovo arrivato Viviani. In attacco sarà confermato il tandem composto da Ciano e Pinamonti.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Capuano, Salamon, Krajnc; Paganini, Chibsah, Maiello, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti.





Simone Inzaghi dovrà fare i conti con la squalifica di Milinkovic-Savic a centrocampo, ma recupera Marusic sulla fascia destra. Ancora ko Luiz Felipe, in difesa si è fermato anche Wallace: spazio dal 1' a Bastos in un terzetto obbligato completato da Acerbi e Radu. A centrocampo ballottaggi Leiva-Badelj e Durmisi-Lulic, davanti l'unico sicuro del posto è Immobile: Caicedo e Correa si contendono una maglia, favorito il primo.

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Durmisi; Caicedo; Immobile.



Quote bet365: vittoria Frosinone 7,25 - pareggio 4,75 - vittoria Lazio 1,45 in un match da over 1,60 e goal 1,80. Gialloblu col morale a mille dopo la vittoria per 4-0 in casa del Bologna e senza dubbio più fresco rispetto a una Lazio che arriva dalla battaglia di giovedì scorso in coppa Italia vinta ai rigori sull'Inter. Trend opposti per le due squadre 4 esiti no goal in casa per i ciociari; 9 esiti goal di fila in match ufficiali per i biancocelesti. Ci aspettiamo una gara dura per gli ospiti e proviamo l'1-1 a 9 con Ciano primo marcatore a 9.