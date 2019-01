Scommesse Serie A: quote e pronostico di Fiorentina-Sampdoria

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Fiorentina-Sampdoria, 20esima giornata di Serie A

Uno dei match più interessanti di questa 20esima giornata di campionato è senza dubbio la sfida di questo pomeriggio al Franchi fra la Fiorentina undicesima in classifica con 26 punti e la Sampdoria settima con tre lunghezze di vantaggio sui rivali e con due soli punti in meno sulla zona Europa League. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match con kick off alle ore 15.

Pioli lancia subito in attacco dal 1' il nuovo arrivato Muriel assieme a Chiesa e Simeone, favorito su Mirallas. In regia giostrerà uno tra Veretout e Fernandes, con l'altro impiegato da mezzala sinistra. Non convocati Sottil e Montiel, non al meglio.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ger. Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Fernandes; Chiesa, Simeone, Muriel.





Giampaolo recupera Bereszynski ma non Barreto, e a centrocampo si ferma anche Linetty: chance per Jankto. In difesa tornerà Andersen dopo la squalifica, mentre Tonelli e Colley si giocano l'altra maglia di centrale. In attacco Quagliarella sarà affiancato da Caprari, ancora favorito su Defrel.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Ramirez; Quagliarella, Caprari.



Quote bet365: vittoria Fiorentina 1,83 - pareggio 3,60 - vittoria Sampdoria 4,20 in un match da over 1,80 e goal 1,70. Entrambe le squadre non hanno un grandissimo trend con i viola che hanno vinto una sola delle ultime 5 gare interne e con i blucerchiati che hanno strappato i 3 punti in trasferta una sola volta nelle ultime 5 trasferte. Il dato su cui puntiamo noi sono però i 7 esiti goal di fila negli scontri diretti. Proviamo l'1-1 con l'ex Muriel primo marcatore (in altro).

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.