Scommesse Serie A: quote e pronostico di Fiorentina-Napoli

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Fiorentina-Napoli, 23esima giornata di Serie A

Weekend pre Europa League per il Napoli che dopo aver rosicchiato due punti alla Juventus (ora a +9) giocherà una trasferta non certo facile in casa della Fiorentina che punta a tornare a giocare le coppe. Quote al momento sbilanciate a favore degli ospiti ma evidente che il buon momento della squadra di Pioli ci costringe a pensare ad una sfida più equilibrata di quanto non dicano i book. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico della gara delle ore 18.

Pioli avrà ben 2 assenze per squalifica: mancheranno infatti Milenkovic in difesa e Benassi a centrocampo. Out per infortunio anche Vitor Hugo: il brasiliano proverà il recupero, altrimenti sarà una linea difensiva quasi totalmente da riscrivere. Davanti al portiere Lafont, sulla destra dubbio Laurini, con Biraghi a sinistra e l'inserimento di Ceccherini centrale accanto a capitan Pezzella. A centrocampo la regia sarà nuovamente affidata ad Edimilson Fernandes, con Gerson e Veretout mezzali. In attacco, con Chiesa esterno offensivo a destra e Muriel inamovibile, l'unico dubbio riguarda il terzo componente del reparto: Simeone prova a scalzare Mirallas.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Ger. Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Gerson, Fernandes, Veretout; Chiesa, Simeone, Muriel.





Ancelotti avrà tre indisponibili: Chiriches, Younes e soprattutto Albiol, che verrà sostituito da Maksimovic. A destra Malcuit favorito su Hysaj, dall'altra parte Mario Rui. In mezzo al campo la regia sarà affidata a Fabian Ruiz, con Allan al suo fianco e Callejon e Zielinski sulle fasce. L'alternativa è Verdi esterno dal 1'. In attacco potrebbe toccare a Mertens affiancare Insigne al posto di un Milk non al top. Fra i pali, infine, consueto ballottaggio fra Meret e Ospina, con l'italiano in vantaggio sul colombiano. Hamsik, alle prese col rebus Cina, non verrà convocato.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Insigne.



Quote bet365: vittoria Fiorentina 3,80 - pareggio 3,50 - vittoria Napoli 2,00 in un match con under over a scelta e goal 1,75. Viola imbattuti da 6 match e con 4 over negli ultimi 5 incontri casalinghi. Partenopei che in trasferta arrivano invece da 5 esiti no goal di fila. Questi dati contrastanti combinato agli ultimi tre scontri diretti che vedono un pareggio e una vittoria a testa ci spingono a provare il 2-2 con Chiesa primo marcatore.

L'articolo prosegue qui sotto

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.