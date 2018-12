Scommesse Serie A: quote e pronostico di Bologna-Milan

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Bologna-Milan di Serie A

Infinita la sedicesima giornata di Serie A. Dopo il monday night di ieri infatti ecco il posticipo anomalo del martedì sera con in campo Bologna e Milan, rispettivamente quarta e terzultima. Nonostante le posizioni così opposte in campionato a rischiare la panchina non è solo Inzaghi ma a quanto pare anche Gattuso che dopo l'eliminazione in Europa League è sempre più in bilico. Preview, probabili formazioni, quote e pronosico del match.

Tutti a disposizione per Pippo Inzaghi tranne l'infortunato Pulgar: in regia ci sarà Nagy. Modulo 3-5-2 per il tecnico piacentino, grande ex della sfida col Milan: davanti conferma per il tandem Palacio-Santander, in difesa tornerà Calabresi dopo la squalifica. Svanberg e Dzemaili insidiano Orsolini e Poli per le maglie di mezzali, ma occhio anche all'opzione Donsah. Febbre per Dijks, a sinistra dovrebbe esserci Krejci, favorito su Mbaye.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Nagy, Svanberg, Krejci; Santander, Palacio.





Per Gattuso sono sicuramente out i vari Bonaventura, Biglia, Caldara e Borini, mentre sono di nuovo a disposizione Musacchio e Romagnoli: entrambi i difensori dovrebbero comunque partire dalla panchina. L'allenatore calabrese riproporrà così quasi sicuramente dall'inizio lo stesso undici che ha messo in difficoltà il Torino a San Siro, con Higuain e Cutrone attaccanti nel 4-4-2. Suso è tornato ad allenarsi e sarà regolarmente titolare, mentre Calhanoglu - non al meglio - potrebbe essere rimpiazzato da Laxalt.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Abate, C. Zapata, R. Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone.



Quote bet365: vittoria Bologna 4,20 - pareggio 3,40 - vittoria Milan 1,95 in un match da under over a scelta e leggermente goal. Bologna che non vince in campionato da fine settembre e che ha collezionato 7 over negli ultimi 8 match ufficiali. Trend da over anche nelle ultime sfide del Milan che in trasferta ha infila 3 esiti goal di fila. Ci aspettiamo una gara molto tirata come del resto lo sono stati i due 2-1 rossoneri della scorsa stagione negli scontri diretti. Ci ripetiamo e diciamo 1-2 con Cutrone primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.