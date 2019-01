Scommesse Premier League: quote e pronostico Newcastle-Manchester United

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Newcastle-Manchester United

La premier league è l'unico campionato che ci ha fatto compagnia sia prima, che durante, che dopo Natale e ora anche i primissimi giorni dell'anno. Ieri si sono giocate tre gare, oggi ce ne saranno in programma altre 6 e domani si chiude il 21esimo turno col big match Man City-Liverpool. In questo articolo troverete preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Newcastle-Manchester United.

Padroni di casa che così come lo scorso anno arrancano nelle zone basse della classifica. Quindicesima posto a +3 dalla zona rossa e solo due punti conquistati nei tre turni natalizi contro Fulham, Liverpool e Watford. Manquillo dovrebbe rimpiazzare Yedlin sulla destra mentre Fernandez è in forte dubbio nell'undici dei Megpeis. Benitez dovrebbe varare un 5-4-1 con Rondon prima punta.

Manchester United rigenerato dalla cura Solskjaer. Dall'esonero di Mouriunho e dal conseguente arrivo del norvegese, i red devils hanno infilato 3 vittorie di fila, cosa che non succedeva da due mese, mettendo a segno ben 12 reti in 360 minuti. Bailly squalificato non sarà presente al match. Sanchez arruolabile ma andrà in panchina mentre per Herrara chance da titolare in mezzo al campo. Mata, Rashford e Martial giocheranno in attacco.

Quote bet365: vittoria Newcastle 6,00 - pareggio 4,20 - vittoria Man United 1,61 in un match da over e goal 1,80. Molto discontinui i numeri del Newcastle per trarne qualche trend che ci possa aiutare nel nostro pronostico. Chiari invece gli otto over di fila degli ospiti. Proviamo un 1-2 con Mata primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.