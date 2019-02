Scommesse Premier League: quote e pronostico di Manchester City-Chelsea

La sfida distanza ma alla stesso tempo ravvicinata fra Liverpool e Manchester City si fa davvero elettrizzante. Ieri la vittoria dei reds ha rimesso tre punti fra la squadra di Klopp e quella di Guardiola e ora toccherà ad Aguero e soci far rispettare la previsione dei traders di tutto il mondo nel big match di questo pomeriggio contro il Chelsea. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match dell'Etihad Stadium in programma alle 17.

In attesa di recuperare pienamente Mendy Guardiola punta ancora su Laporte nel ruolo di terzino sinistro, confermando al centro della difesa la coppia Stones-Otamendi. A centrocampo De Bruyne dal primo minuto affiancato dal mediano Fernandinho e da David Silva. Davanti il tridente Sterling-Aguero-Bernardo Silva, con Gabriel Jesus e Sanè destinati a partire ancora dalla panchina.



MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Laporte; De Bruyne, Fernandinho, Silva; Sterling, Aguero, Bernardo Silva.





Il Chelsea ha svuotato l'infermeria con l'ultimo recupero di Rudiger, che prende posto accanto a David Luiz. A centrocampo Barkley sembra aver sorpassato Kovacic nelle gerarchie di Sarri, regolarmente in campo Kantè e Jorginho. Davanti confermatissimo Higuain dopo la prima doppietta in maglia Blues: a supporto del Pipita ci saranno Hazard e Willian.



CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Alonso; Kanté, Jorginho, Barkley; Willian, Higuain, Hazard.



Quote bet365: vittoria Man City 1,50 - pareggio 4,60 - vittoria Chelsea 7 in un match da over 1,61 e goal 1,75. Sei vittoria di fila per il City in casa di cui 5 consecutive in handicap, over e con un solo goal subiti negli ultimi 450 minuti all'Etihad. Decisamente opposto il trend del Chelsea in trasferta con 3 ko di fila, sette goal subiti e nemmeno uno segnato. Numeri che ci spingono a provare il 2-0 con Aguero primo marcatore.

