Scommesse Premier League: quote e pronostico di Manchester City-Arsenal

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Manchester City-Arsenal, big match di Premier League

Ieri vittoria al 90esimo del Tottenham e manita del Chelsea. Lunedì toccherà alla capolista Liverpool ma è oggi che la Premier League offre il meglio del weekend inglese visto che all'Emirates Stadium si affrontano il Manchester City al momento terzo in classifica e l'Arsenal quinta. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match con kick off alle 17,30.

Nel Manchester City, Guardiola si affida ancora ad Aguero al centro dell'attacco, con Gabriel Jesus pronto a subentrare. La formazione dovrebbe essere identica a quella che ha affrontato il Newcastle nel turno infrasettimanale, anche se Bernardo Silva spera in una maglia. Ederson non è al meglio ma, essendo out anche Bravo, dovrebbe stringere i denti e scendere regolarmente in campo.



MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Danilo; de Bruyne, Fernandinho, David Silva; Sterling, Aguero, Sané.





L'Arsenal dovrà invece fare a meno dell'infortunato Sokratis, mentre Koscielny è tornato ad allenarsi e dovrebbe giocare. Monreal è dunque destinato a tornare sulla fascia. Emery potrebbe confermare il 4-3-1-2, con Ozil alle spalle della coppia Aubameyang-Lacazette e il rientro nell'undici titolare di Xhaka.



ARSENAL (4-3-1-2): Leno; Lichtsteiner, Mustafi, Koscielny, Monreal; Guendouzi, Torreira, Xhaka; Ozil; Aubameyang, Lacazette.



Quote bet365: vittoria Man City 1,30 - pareggio 6,50 - vittoria Arsenal 9,50 in un match da over 1,36 e goal 1,70. Padroni di casa chiamati al riscatto dopo il ko contro il Newcastle. Impressionante la statistica dei match interni dei ragazzi di Guardiola che segnano due o più goal in casa da 15 match di fila. Trend ovviamente opposto per le trasferte dei gunners. I ragazzi di Emery hanno vinto una sola volta nelle ultime cinque fuori casa. Inoltre gli scontri diretti parlano di 4 vittorie di fila per i citizens. Mettendo insieme tutti questi dati proviamo il 3-1 con Aguero primo marcatore.

L'articolo prosegue qui sotto

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.