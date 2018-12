Scommesse Premier League: quote e pronostico di Liverpool-Arsenal

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Liverpool-Arsenal, 20esimo turno di Premier League.

Il terzo dei quattro turni previsti nel calendario di Premier League in questo periodo di feste, si apre domani e si chiuderà sabato. Il big match di questo 20esima giornata è senza dubbio la sfida di Anfleid fra il Liverpool primo in classifica con 51 punti e l'Arsenal quinto con 38. Come al solito vi regaliamo preview, probabili formazioni, quote e pronostico per scommettere al meglio su questa grande sfida di calcio inglese.

Il Liverpool di Klopp è ormai una certezza già dallo scorso anno. Ma se nella passata Premier la squadra aveva balbettato, in questo girone d'andata il ritmo è altissimo. I reds, reduci da 7 vittorie ufficiali di fila fra campionato e coppe (di cui 6 clean sheet) ha approfittato dei recenti passi falsi del Manchester City per sorpassare i rivali e staccarli al momento di 6 punti. Gomez e Matip son o ancora infortunati mentre Minler e Moreno non sono al meglio. Previsto il solito 4-3-3 con Manè, Firmino e Salah in attacco.

Arsenal che dopo quasi quattro mesi di imbattibilità ha rallentato vistosamente la sua marcia con una sconfitta in quel di Southampton e un pareggio a Brighton. La squadra ha patito i numerosi infortuni di questo periodo ma resta comunque ampiamente in corsa per il quarto posto che dista solo due punti e al momento è ad appannaggio del Chelsea. Holding, Welbeck e Bellerin sono out. Mustafi, Monreal e Koscielny in dubbio. Modulo 4-3-1-2 con Ramsey dietro a Lcazette e Aubameyang.

Quote bet365: vittoria Liverpool 1,50 - pareggio 4,75 - vittoria Arsenal 7,00 in un match da over 1,53 e goal 1,61. In Liverpool in casa in questa stagione ha mancato l'appuntamento con il goal solo una volta contro il City. Inoltre i ragazzi di Klopp fra le mura amiche hanno una difesa quasi imbattibile. Decisamente più altalenante il percorso esterno dell'Arsenal votata quasi totalmente agli esiti goal e over. I gunners non vincono a Anfiled dal 2012. Ci aspettiamo un match scoppiettante e diciamo 3-1 Liverpool con Manè primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.