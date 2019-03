Scommesse Premier League: quote e pronostico di Everton-Liverpool

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Everton-Liverpool di Premier League

Dopo i derby di ieri (Roma e Belgrado) oggi per la serie "stracittadine di un certo livello" ci spostiamo oltre Manica. Everton e Liverpool sono abituate a incontrarsi con tanti punti di differenza l'una dall'altra e con obiettivi di classifica oggettivamente inconciliabili. E anche questa stagione è così vista la decima piazza dei toffie e la seconda (prima, virtualmente) dei reds con 33 punti di differenza. Ma un derby è un derby. Preview, quote e pronostico della sfida di Goodison Park.

Everton che arriva a questo appuntamento dopo una vittoria per 3-0 un casa del Cardiff che ha mitigato in parte le tre sconfitte di fila arrivate in precedenza. Marco Silva ha tutti a disposizione tranne Baines e Mina che son in dubbio. Previsto un 4-2-3-1 con Schneiderlin e Gueye a far da diga e con Richarlison, Sigurdsson e Walcott sulla trequarti alle spalle del poco prolifico Calvert-Lewin.

Liverpool che ieri è stato provvisoriamente scavalcato in classifica dal Manchester City che ora è a +2 sui rivali in quella che sarà una sfida che potrebbe decidersi all'ultima giornata. Reds imbattuti da 8 gare ufficiali ma con ben 4 pareggi in questo breve periodo e un attacco che ha ripreso a funzionare solo nel turno infrasettimanale col 5-0 al Watford. Klopp deve fare ancora a meno di Gomez e Lovren. Modulo 4-3-3 con Salah e Manè esterni e con Firmino che anche se non al meglio stringerà i denti e dovrebbe partire titolare.

Quote bet365: vittoria Everton 6,50 - pareggio 4,00 - vittoria Liverpool 1,61 in un match con under over e goal no goal a scelta. Trend opposto nella linea dei goal per i toffie (3 over nelle ultime 4 in casa) e i reds (3 under consecutivi fuori). All'andata fu 1-0 con Origi al 90esimo. Ci aspettiamo un'altra gara tirata e diciamo 0-1 con Salah primo marcatore.

L'articolo prosegue qui sotto

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.