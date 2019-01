Scommesse Premier League: quote e pronostico di Everton-Leicester

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Everton-Leicester, 21esima giornata di Premier League

Il nuovo anno in Premier League inizia col botto. Come da tradizione tutti in campo fin dal primo gennaio. In questo caso si tratta del quarto turno giocato dal 22 dicembre e oggi. La giornata terminerà giovedì col big match fra Mancheter City e Liverpool. In questo articolo vi proponiamo preview, probabilli formazioni, quote e pronostico di Everton-Leicester, gara fra due squadre invischiate nella bagarre di metà classifica.

Fine anno nero per i toffie che nel mese di dicembre hanno giocato 7 gare di campionato vincendone solo una. Il 5-1 in casa del Burnley sembrava poter dare la scossa giusta e invece la squadra è ripiombata nel baratro con il ko per 1-0 in casa del Brighton. Ci si aspettano diversi cambi dall'ultimo undici sceso in campo qualche giorno fa e la rosa al completo lo permette. Modulo 4-2-3-1 con Calvert-Lewin prima punta.

Leicester molto altalenante in questa stagione. Dopo le due clamorose vittorie di fila contro Manchester City e Chelsea, in casa foxes ci si aspettava un filotto di risultati utili consecutivi e invece puntuale come treno giapponese è arrivato il ko casalingo contro il Cardiff. Evans e Morgan dovrebbero tornare dall'influenza ed essere disponibili fin dal primo minuto. Modulo 4-3-3 con Vardy riferimento centrale.

Quote bet365: vittoria Everton 2,05 -pareggio 3,50 - vittoria Leicester 3,90 in un match da under over a scelta e goal 1,75. Trend decisamente opposti per le due formazioni: padroni di casa reduci da 4 over nelle ultime 5 gare, mentre ospiti che negli ultimi 13 match hanno collezionato 12 under. Quattro degli ultimi cinque scontri diretti si sono chiusi con esito goal. Forti di questa statistica e aspettandoci un match equilibrato diciamo 1-1 con Walcott primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.