Scommesse Premier League: quote e pronostico di Crystal Palace-Chelsea

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Crystal Palace-Chelsea, 20esima giornata di Premier League.

Finale di 2018 senza sosta in Premier. Oggi si chiude il terzo dei quattro turno previsti a cavallo fra Natale e Capodanno. Ieri Liverpool a valagna sull'Arsenal e Tottenham rimontato in casa nel finale dal Wolverhamoton. Oggi, oltre alle due Manchester, in campo anche il Chelsea dui Sarri nel derby di Londra in casa del Crystal Palace di Hodgson. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

Il Palace è senza dubbio la squadra del momento. Le eagles si sono tolte temporaneamente dalla zona rossa con due vittorie e un pareggio nelle ultime tre giornate, andando a vincere fra le altre cose in casa del City con uno storico 3-2. Kelly e Hennesey sono tornati ad allenarsi col gruppo. Schlupp rimpiazzerà Meyer a sinistra in un 4-4-2 con Townsend e Zaha in avanti.

Domenica che potrebbe essere d'oro per i blues in caso di vittoria. Con i tre punti infatti il Chelsea andrebbe a +5 dall'Arsenal proteggendo così ol quarto posto e arriverebbe a -1 dal Tottenham. Serve una prestazione compatta però, ben diverse da quelle offerte contro Leicester (ko per 1-0) e Watford (2-1 di misura). Pedro e Odoi in infermeria. Ballottaggi Barkley-Kovacic e Jorginho-Fabregas. Lotfus-Cheek titolare in attacco.

Quote bet365: vittoria Crystal Palace 5,75 - pareggio 4,10 - vittoria Chelsea 1,65. Trend opposti per le due formazioni: padroni di casa con 4 under di fila fra le mura amiche. Blues che invece hanno collezionato 5 esiti goal di fila. Equilibrio totale negli ultimi due anni negli scontri diretti con due vittorie a testa. Ci aspettiamo grande equilibrio in campo e proviamo l'1-1 con Milivojevic primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.