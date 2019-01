Scommesse Premier League: quote e pronostico di Chelsea-Southampton

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Chelsea-Southampton, 21esima giornata di Premier League

Il 21esimo turno di Premier League, il primo del 2019, si è aperto ieri con le vittorie di Leicester, Arsenal e Tottenham. Oggi il resto del programma ad eccezione di Manchester City-Liverpool che invece è il grande clou di domani. In questo articolo vi offriamo preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Chelsea-Southampton.

Blues al momento quarti in campionato con due punti di vantaggio sull'Arsenal e quattro in meno del City di Guardiola. Nel trittico natalizio la squadra di Sarri ha portato a casa 6 punti su 9 chiudendo con due successi di misura nei derby contro Watford e Crystal Palace. Morata rientra dall'infortunio e dovrebbe sostituire l'acciaccato Giroud. Cahill partirà dalla panchina così come Moses e Fabregas. Modulo 4-3-3 con Jorginho titolare in mezzo al campo.

Saints che continuano il loro affannoso percorso verso una salvezza che, se anche quest'anno arriverà, dovrà essere sudatissima. Saints terzultimi assieme al Burnley e reduci da due ko di fila in casa contro West Ham e Manchester City. Con Sares infortunato e baby Ramsay e Valery si giocano un posto sulla fascia destra. Modulo 3-4-2-1 con Ings supoortato da Armstrong e Redmond.

Quote bet365: vittoria Chelsea 1,28 - pareggio 6,00 - vittoria Southampton 12 in un match da over 1,57 e no goal 1,80. Trend decisamente opposti per le due formazioni con i blues reduci da 4 under e saints che invece arrivano da quattro goal+over. Ci aspettiamo grande attenzione in difesa. Blues a caccia dell'ottava vittoria di fila contro questo avversario. Proviamo il 2-0 con Morata prima punta.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.