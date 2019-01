Scommesse Premier League: quote e pronostico di Arsenal-Chelsea

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Arsenal-Chelsea, 23esima giornata di Premier Laeague

I derby di Londra in Premier League sono all'ordine del giorno ma certo è che a livello qualitativo Arsenal-Chelsea in questi anni è stato il simbolo delle stracittadine della capitale inglese. Gunners contro Blues, rispettivamente quinta contro quarta con 6 punti di divario fra le due formazioni è il big match della 23esima giornata. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

L'Arsenal potrebbe ripetere il medesimo undici che ha perso un altro derby: quello contro il West Ham. L'unica eccezione può essere il rientro da titolare di Bellerin sulla fascia destra. Spera anche Ramsey, in lizza per prendere il posto di uno dei due centrocampisti centrali. In attacco confermati Aubmeyang e Lacazette.

ARSENAL (3-4-2-1): Leno; Mustafi, Sokratis, Koscielny; Bellerin, Xhaka, Guendouzi, Kolasinac; Aubameyang, Iwobi; Lacazette.





Anche la formazione iniziale del Chelsea dovrebbe ricalcare quella che ha battuto il Newcastle. Certamente out Morata, non al meglio e in procinto di trasferirsi all'Atletico Madrid: spazio al tridente leggero Pedro-Hazard-Willian, con il belga falso nove, in attesa dell'arrivo di Higuain. In mezzo al campo Kovacic parte favorito, ma attenzione a Barkley.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Marcos Alonso; Kanté, Jorginho, Kovacic; Willian, Hazard, Pedro.



Quote bet365: vittoria Arsenal 3,10 - pareggio 3,50 - vittoria Chelsea 2,37 in un match da over 1,66 e goal 1,53. Arsenal settimana scorsa ko in casa del West Ham ma davanti al pubblico amico ha vinto 5 degli ultimi 6 incontri. Chelsea che fuori casa di recente ha perso 1-0 nella tana del Tottenham. All'andata rocambolesco 3-2 per i blues. Vedere il Chelsea così favorito nonostante il fattore campo avverso ci trova in disaccordo. Proviamo il 3-2 Arsenal con Lacazette primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.