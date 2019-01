Scommesse Premier League: quote e pronostico di Arsenal-Fulham

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Arsenal-Fulham, 21esima giornata di Premier League

Il secondo dei tre match previsti per il new years day di Premier League è il derby di Londra fra Arsenal e Fulham che si gioca questo pomeriggio alle 16. Gara delicata per entrambi anche se ovviamente, con la classifica che dice gunners quinti e rivali penultimi, per motivi differenti. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match dell'Emitares.

Dopo tre mesi e mezzo senza sconfitte, l'Arsenal sta recuperando tutti i passi falsi evitati nella prima parte di stagione, proprio ora. In totale la squadra ha perso tre delle ultime cinque gare ufficiali giocate, ultima delle quali con un pesantissimo 5-1 in casa del Liverpool. Cech potrebbe giocare titolare. In difesa ballottaggio Koscielny-Mustafi. Ozil, Monreal e Bellerin non sono la top della forma.

Se i padroni di casa arrivano al primo derby del 2019 con una pesante sconfitta alle spalle, il Fulham lo fa con la preziosa vittoria interna contro l'Huddersfield, conquistata nell'ultimo turno. Ranieri dovrà convivere con alcune assenze: la prima è quella di Kamara punito dopo non aver rispettato gli ordini tattici nell'ultimo match. Il secondo out è Chambers che per accordi contrattuali non può giocare contro la sua ex squadra e il terzo è Mawson che ha ancora problemi con il ginocchio. Modulo 4-3-3 con Mitrovic prima punta.

Quote bet365: vittoria Arsenal 1,33 - pareggio 5,75 - vittoria Fulham 9,50 in un match da over 1,45 e goal 1,70. Grossi probabli in difesa per i biancorossi che subiscono goal consecutivamente da 5 match. Più arcigna in questo ultimo periodo la retroguardia dei ragazzi di Ranieri con un solo goal subito negli ultimi 270 minuti. La tradizione, con 4 derby vinti negli ultimi 4 dice Arsenal. Proviamo il 2-1 con Aubameyang primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.