Scommesse Premier League: pronostico Manchester City-Liverpool

Potrebbe sembrare un 3 gennaio come tanti altri, un infrasettimanale con nessun match d'appeal ma non è così. Questa sera infatti all'Etihad si potrebbe decidere una fetta di Premier League 2018/2019. Il Manchester City di Guardiola, piombato a -7 dal Liverpool affronta la capolista che in casa di vittoria metterebbe davvero il gas verso un titolo che a Anfield aspettano da troppo tempo. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del big match con calcio d'inizio alle ore 21.

Guardiola potrebbe recuperare per l'importante sfida sia De Bruyne che Gundogan, ma difficilmente partirebbero da titolari. Probabile che in mezzo al campo sia ancora Fernandinho ad agire da perno centrale, con Bernardo Silva e David Silva mezzali. In attacco Aguero sarà il centravanti nel tridente, con Sterling a destra e Sané a sinistra. Saranno sicuri assenti per infortunio Bravo, Mangala e Mendy.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; Bernardo Silva, Fernandinho, David Silva; Sterling, Aguero, Sané.





Ben 5 i giocatori indisponibili per Klopp: non saranno infatti della gara i vari Gomez, Matip, Milner, Oxlade-Chamberlain e Solanke. Al centro della difesa sarà Lovren a far coppia con Van Dijk, con Alexander-Arnold e Robertson terzini. A centrocampo Henderson sarà il perno centrale, con Wijnaldum e Fabinho. In attacco il tridente delle meraviglie con Salah, Roberto Firmino e Mané.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Fabinho; Salah, Roberto Firmino, Mané.



Quote bet365: vittoria Manchester City 2,05 - pareggio 3,90 - vittoria Liverpool 3,50 in un match da over 1,61 e goal 1,57. Nonostante nel match di andata giocato a ottobre finì 0-0 e nonostante la posta in palio altissima potrebbe farci pensare a un match nervoso, tattico e con poche reti, i numeri delle due squadre vanno nella direzione opposta: 13 over nelle ultime 14 ufficiali per i padroni di casa e 5 over nelle ultime 7 per i reds. Tenuto contro che i padroni di casa dovranno per forza sbilanciarsi e daranno sicuramente campo al micidiale contropiede rosso noi proviamo il colpaccio dei reds. Diciamo 1-2 con Manè primo marcatore.