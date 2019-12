Scommesse, minacce di morte ai giocatori di Serie C: inchiesta dopo Juventus U23-Monza

Un giocatore del Monza ha fatto partire l'inchiesta dopo aver ricevuto minacce di morte in occasione della gara contro la Juventus U23.

Nuova inchiesta legata alle scommesse nel mondo del calcio ma, stavolta, i giocatori sono solo vittime di un incallito scommettitore che anzi avrebbe minacciato alcuni di loro pur di ottenere il risultato sperata.

L'inchiesta dei Carabinieri di Alessandria, come riporta 'il Piccolo', nasce dalla denuncia di un calciatore del Monza che avrebbe ricevuto addirittura minacce di morte prima della gara contro la Under 23 valida per il campionato di Serie C.

Il giocatore, del quale non è stata resa nota l'identità, avrebbe ricevuto messaggi minatori sul cellulare con l'invito a perdere la partita per evitare problemi. A quel punto il calciatore, insieme al Monza, ha presentato denuncia ai Carabinieri ma anche alla Procura Federale della FIGC e alla Lega Pro di Firenze.

A spiegare quanto accaduto in conferenza stampa è stato il Tenente Colonello dei Carabinieri, Giuseppe Di Fonzo, che ha ringraziato calciatori e società per la collaborazione.

"Una società seria e con una dirigenza esperta ha bloccato sul nascere una iniziativa pericolosa per il mondo del calcio“.

Secondo quanto riporta 'Radio Gold' le minacce nei confronti dei giocatori da parte dello scommettitore seriale erano particolarmente serie e dettagliate.

"Sei messo sotto tiro… il mio è un lavoro, ti avviso, devi perdere la partita… sappiamo il tuo indirizzo e tutto… abbiamo scommesso 250mila euro… ci sono albanesi e calabresi avvisa tutta la difesa che la partita si deve perdere al 1000% perché se per puro caso salta ti puoi considerare un morto che cammina e puoi anche andare a denunciare e peggio ancora sarai scannato".

Alla fine, per la cronaca, la gara contro la Juventus Under 23 è stata vinta per 4-1 dal Monza. Segno di come le minacce non abbiano sortito l'effetto sperato.