Scommesse Liga: quote e pronostico di Siviglia-Atletico

Penultima giornata del girone d'andata in Liga. Il clou del turno ci sarà domenica con in campo tutte le big, comprese Real Madrid e Barcellona ma soprattutto Siviglia e Atletico che si sfideranno alle 16,15 in un match fra terza contro seconda con il Colchoneros entreranno in campo con due punti di vantaggio in classifica sugli andalusi. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico della sfida del Sanchez Pizjuan.

Siviglia imbattuto da sette match ufficiali, che ha chiuso il 2018 con il deludente pareggio per 1-1 in casa del Leganes. Padroni di casa senza gli squalificati Vazquez e Mercado e senza l'infortunato Gonalons. In dubbio invece Kjaer e Navas. Possibile 3-4-1-2 con Sarabia dietro a Andrè Silva e Ben Yedder, un tridente che finora ha segnato in totale 24 goal in questa Liga.

Anche l'Atletico Madrid arriva da un lungo periodo di imbattibilità. L'ultima sconfitta è arrivata 13 match fa contro il Borussia Dortmund in Champions mentre l'ultimo ko in Liga è datato primo settembre. Diego Costa e Luis Felipe infortunati, Hernandez e Gimenez in dubbio. Modulo 4-4-2 con Correa e Griezmann in attacco. Sulle face agiranno Koke e Lemar.

Quote bet365: vittoria Siviglia 2,80 - pareggio 3,10 - vittoria Atletico 2,70 in un match da under 1,66 e goal no goal a scelta. Il Siviglia in casa arriva da 10 vittorie di fila e non subisce goal davanti ai propri tifosi da oltre 360 minuti. Tre esiti goal nelle ultime quattro trasferte invece per i Colchoneros. Lo scorso anno le due formazioni si affrontarono 3 volte per un totale di 15 goal. Ci aspettiamo quindi emozioni e spettacolo. Proviamo il 2-2 con Yedder primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.