Scommesse Liga: quote e pronostico di Real Madrid-Real Sociedad

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Real Madrid-Real Sociedad, 18esima giornata di Liga.

Domenica di grande calcio spagnolo quella che ci attende oggi: in campo tutte le big con il Real Madrid pronto a rispondere all'Alaves che dopo la vittoria ai danni del Valencia ha provvisoriamente scavalcato i blancos ora quinti. La squadra di Solari però con una vittoria sulla carta abbordabile contro la Real Sociedad 15esima, si riporterebbe quarta in classifica. Analisi, quote, probabili formazioni e pronostico del match con kick off alle 18,30.

Padroni di casa che non hanno di certo iniziato bene il 2019 visto che la trasferta in casa del Villarreal (recupero del turno saltato per giocare il Mondiale per Club), è finita sul 2-2. Mariano, Asensio e Llorente sempre ai box per infortunio. Bale, che non è al meglio a livello fisico potrebbe partire dalla panchina lasciando il posto a Vazquez che sarà il terzo d'attacco assieme a Benzema e Isco. In mezzo al campo cerniera formata da Kross, Casemiro e Modric.

La Real Sociedad ha solo 3 punti di vantaggio sul terzultimo posto che al momento vede Villarreal, Bilbao e Vallecano allo stesso punteggio. La squadra ha chiuso l'annata con 3 ko di fila (4 negli ultimi 5 match giocato) ultima la sconfitta per 1-0 in casa contro l'Alaves. Merquelanz, Rodrigues e Gorosabel ai box. Moya in dubbio.Possibile 4-2-3-1 con Januzaj, Zurutuza e Oyarzabal alle spalle di Josè.

Quote bet365: vittoria Real Madrid 1,40 - pareggio 5,00 - vittoria Real Sociedad 7,50 in un match da over 1,50 e goal 1,66. Trend ovviamente quasi tutto sull'over per i padroni di casa. Sociedad che in trasferta ha mantenuto la porta inviolata una sola volta in questa stagione. Sette le vittoria di fila del Madrid negli scontri diretti con i baschi. Proviamo una vittoria in handicap dei blancos ma con goal subito: 3-1 con Benzema primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.