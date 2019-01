Scommesse Liga: quote e pronostico di Celta Vigo-Athletic Bilbao

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Celta-Bilbao, 18esima giornata di Liga

La diciottesima giornata di Liga si chiuderà questa sera col posticipo fra il Celta Vigo (14esimo con 21 punti) il l'Athletic Bilbao terzultimo con 16. Come si può ben capire dalla classifica di entrambe, match molto delicato con punti pesanti in palio. Partire bene in questo 2019 dopo la sosta potrebbe servire per cambiare l'inerzia di una stagione che finora è alquanto deludente per entrambe. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match con kick off alle 21.

Celta che ha chiuso il 2018 perdendo 2-0 in casa del Barcellona e mettendo a segno il quarto esito no goal nelle ultime cinque gare giocate. Mister Cardoso ha ancora out Diego Aspas (miglior bomber della squadra) per infortunio oltre a Mor che non è al meglio. Modulo 4-3-3 per i padroni di casa con Junca e Mallo sulle fasce e con il tridente formato da Boufal, Gomez e Mendez.

Bilbao che sta giocando una stagione largamente al di sotto delle proprie possibilità. Baschi al momento retrocessi ma crediamo che questa opzione fra qualche mese sarà ben lontana dalla realtà. Due i pareggo di fila in under a chiudere il 2018 contro Alaves e Valladolid. Garitano, oltre a Rico e Leuke infortunati non avrà a disposizone gli squalificati Alvarez e Garcia. Possibile 4-2-3-1 con Williams prima punta.

Quote bet365: vittoria Celta 2,40 - pareggio 3,30 - vittoria Bilbao 3,00 in un match da under 1,80 e goal 1,75. Asturiani che in casa hanno perso una sola delle ultime 5 gare giocate. Baschi che in trasferta hanno collezionato 4 over nelle ultime 5 uscite. Un pareggio e una vittoria a testa negli ultimi tre scontri diretti. Ci aspettiamo un match equilibrato e proviamo l'1-1 con Muniain primo marcatore.

