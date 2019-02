Scommesse Liga, quote e pronostico di Atletico Madrid-Real Madrid

Settimana scorsa la Liga sembrava potersi aprire ancora di più a nuovi scenari con il pareggio del Barcellona in casa col Valencia ma l'Atletico non ne ha approfittato perdendo 1-0 contro il Betis e lasciando punti pesanti per strada. Ora il Real Madrid si è fatto sotto e con una vittoria questa sera al Wanda Metropolitano può superare i cugini. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match in programma alle 16,15 in esclusiva su DAZN.

Senza Savic, Koke, Diego Costa e Borja, Simeone si affida al consueto 4-4-2 con Morata e Griezmann in avanti: Oblak tra i pali, difeso da Juanfran, Hernandez, Gimenez e Godin. In mezzo Correa e Saul con Rodri e Thomas esterni di centrocampo



ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Gimenez, Godin, Lucas Hernández; Correa, Rodri, Thomas, Saúl; Griezmann, Morata.





Rispetto alla gara di Coppa contro il Barcellona, Solari è pronto a schierare Reguillon al posto di Marcelo, Bale e Casemiro: fuori Vazquez. Vinicius e Bale in attacco, mentre Kroos e Modric saranno regolarmente a centrocampo. Anche Courtois torna titolare, con Varane e Sergio Ramos al centro. Carvajal titolare. Isco out per problemi alla schiena.



REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguillón; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinicius Jr.



Quote bet365: vittoria Atletico 2,50 - pareggio 3,25 - vittoria Real Madrid 2,90 in un match da under e goal 1,80. Gap di quota che sicuramente nell'ultimo mese di è ristretto visto che i blancos sembrano usciti dalla crisi con i 7 risultati utili di fila. Il trend parla di un Atletico che subisce pochi goal in casa e di un Real che invece in trasferta ha una difesa molto battuta. Ci aspettiamo un match equilibrato come lo 0-0 dell'andata. Proviamo l'1-1 con l'ex Morata come primo marcatore sotto "altro"

