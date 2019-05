Scommesse finale Europa League: quote e pronostico di Chelsea-Arsenal

Ci siamo! Tutto pronto a Baku per il primo dei due derby inglesi che decideranno la stagione delle coppe Europee. e si giocano, in un derby di finale inedito, un trofeo importantissimo visto che arriva sia alla prima stagione di Sarri ai blues che alla prima di Emery ai gunners. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match di questa sera.

Sarri ha il dubbio Kanté, che potrebbe non farcela: in caso di forfait a centrocampo del francese, con Jorginho e Kovacic giocherà Barkley. In difesa Christensen sostituirà l'infortunato Rudiger mentre a sinistra Emerson è in vantaggio su Alonso. Davanti sicuro del posto Hazard, mentre Giroud e Pedro sono favoriti rispettivamente su Higuain e Willian.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson; Kovacic, Jorginho, Barkley; Pedro, Giroud, Hazard. All. Sarri

Tante le possibili soluzioni per Emery che in porta deve scegliere se confermare Cech, di cui si parla come nuovo direttore sportivo del Chelsea, o schierare Leno per ragioni di opportunità. Dubbi anche sul modulo tra difesa a tre o a quattro. Le certezze sono in attacco dove Ozil agirà alle spalle di Lacazette e Aubameyang. Out per infortunio il futuro juventino Ramsey.

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang. All. Emery

Quote bet365: vittoria Chelsea 2,37 - pareggio 3,40 - vittoria Arsenal 3,25 in un match con under over perfettamente a scelta a 1,90. Blues meglio in campionato e imbattuti in UEL nella fase a eliminazioni diretta di questa edizione. Gunners che invece sono caduti contro Baku e ma hanno saputo rimontare. In stagione una vittoria per parte sempre con fattore campo rispettato. Crediamo nel massimo equilibrio di questa sfida e proviamo l'1-1 nei 90 regolamentari con Aubameyang primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.