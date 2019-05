Scommesse finale Coppa di Germania: quote e pronostico di Lipsia-Bayern

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Lipsia-Bayern

Oggi allo Stadio Olimpico di Berlino va in scena l'ultimo atto della stagione di calcio tedesco con la finale della DFB Pokal fra il e il , match che potrebbe essere più equilibrato di quanto non dicano le quote dei bookmakers. Come al solito vi offriamo una preview del match con tanto di probabili formazioni e pronostico della sfida.

Il Lipsia arriva a questa partita dopo un'altra grande stagione chiusa con il terzo posto e la seconda qualificazione consecutiva in . La squadra nel finale di campionato ha tirato un pò il fiato, ma è fisiologico mentre in Coppa nei 5 turni affrontati ha sempre segnato due o più goal (tranne che in un'occasione) andando ai supplementari solo contro l'Augusta nei quarti. Per Rangnick rosa al completo senza assenze.

Lipsia (4-4-2) : Gulacsi ; Klostermann, Konate, Orban, Halstenberg; Sabitzer, Demme, Adams, Forsberg; Poulsen, Werner

Stagione tutto sommato apprezzabile per il che era partito col freno a mano tirato e in campionato è riuscito a rimontare giornata dopo giornata il divario dal vincendo poi il titolo all'ultimo weekend. In DFB pokal la squadra si è contraddistinta per match con esiti goal e over e così come il Lipsia ha chuso ai supplementari una sola volta contro l'Hertha. Assenti Neuer e James.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Ulreich; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Thiago Alcantara , Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski

Quote bet365: vittoria Lipsia 5,75 - pareggio 4,20 - vittoria Bayern 1,53 in un match da under 2,30 e over 1,60. Interessante notare come, nonostante il trend generale delle due squadre che hanno un atteggiamento iper offensivo sia di goal e over, i due precedenti stagionali sono finiti 1-0 Bayern e 0-0. Ma in questa finale ci aspettiamo un atteggiamento diverse e proviamo un 3-2 Bayern con Lewandowski primo marcatore.

