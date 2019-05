Scommesse finale Copa del Rey: quote e pronostico di Barcellona-Valencia

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico della finale di Copa del Rey Barcellona-Valencia

Sabato dedicato alle finali di coppa nazionali. Dopo quella tedesca nel tardo pomeriggio, alle 21 tocca a quella spagnola. e si affrontano al Villamarin di in una sfida attesissima che per entrambe metterebbe un tassello importante sulle rispettive stagione, per motivi ovviamente differenti. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

I catalani, che in patria hanno dominato, tenendo la testa della classifica praticamente fin dalle prime giornate e tenendo sempre a distanza le rivali, hanno nelle loro stagione l'indelebile macchia di , sottolineata anche da Messi nell'ultima conferenza stampa. Il percorso in Copa non è stato senza macchia visto che nei quattro turni affrontati, solo nei sedicesimi contro il Cultural Leonesa è arrivata la vittoria sia all'andata che al ritorno. Valverde dovrà fare a meno di Ter-Stegen, Rafinha e Suarez.

Barcellona (4-3-3): Cillessen; Sergi Roberto, Lenglet, Piqué, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Malcom, Messi, Coutinho.

Altra grande stagione, al seconda consecutiva per il Valencia che di è confermata quarta forza spagnola dietro alla tre big trovando di nuovo la qualificazione in Champions. E anche la prestazione in è stata di alto livello visto che cammino dei ragazzi di Marcelino si è fermato solo in semifinale contro l' . Così come il Barcellona, anche il Valencia in Copa ha vinto sia andata che ritorno solo nel primo turno contro l'Ebro. Cheryshev unico indisponibile.

Valencia (4-4-2): Domenech; Piccini, Garay, Gabriel Paulista, Gaya; Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes; Rodrigo Moreno, Gameiro.

Quote bet365: vittoria Barcellona 1,61 - pareggio 4,20 - vittoria Valencia 5,25 in un match da under 2,30 e goal 1,60. Ovviamente i valori in campo pendono dalla parte dei catalani ma il fatto di aver pareggiando i due scontri di (1-1 e 2-2) rende il Valencia consapevole di poter giocarsela fino in fondo. Proviamo di nuovo un pareggio con goal con tanto di match ai supplementari e diciamo 2-2 con Messi primo marcatore.

L'articolo prosegue qui sotto

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.