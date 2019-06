Scommesse finale Champions League: quote e pronostico di Tottenham-Liverpool

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico della finale di Champions League Tottenham-Liverpool

E' giunta la grande serata di - . Nel nuovo tempio del calcio, il Wanda Metropolitana, si terrà la finale di fra la squadra di Pochettino e quella di Klopp, entrambe protagoniste di rimonte pazzesche in semifinale ai danni di e . Chissà se anche il match di questa sera saprà regalarci tante emozioni. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico della partita con calcio d'inizio alle 21.

Pochettino con il grande dubbio relativo a Kane: il bomber (out dal 9 aprile per un problema alla caviglia) è in miglioramento ed è stato convocato, ma potrebbe partire dalla panchina in favore della coppia Lucas-Son. Eriksen trequartista, Alli in mediana con Wanyama e Sissoko. Scolpita la difesa davanti a Lloris: Vertonghen e Alderweireld centrali 'made in Belgium', Trippier e Rose terzini con licenza di offendere.

TOTTENHAM (4-3-1-2) : Lloris; Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Alli, Wanyama, Sissoko; Eriksen; Lucas, Son.

Klopp ritroverà sia Salah che Firmino, assenti per infortunio nella serata indimenticabile della vittoria sul Barcellona: con loro in avanti anche Mané. Sicuro assente Naby Keita: Wijnaldum ed Henderson mezzali ai lati di Fabinho. Robertson verso il recupero sull'out difensivo di sinistra, Alexander-Arnold a destra. Van Dijk e Matip al centro, Alisson a blindare la porta.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Mané.

Quote bet365: vittoria Tottenham 4,33 - pareggio 3,75 - vittoria Liverpool 1,90 in un match con over 1,72 e under 2,10. C'è da dire che in campionato fra i due team non c'è stata storia i 28 punti di differenza pro reds a fine stagione. Supremazia che si è verificata anche nei due scontri diretti in Premier, finiti entrambi 2-1 per la squadra di Klopp. Proviamo a ripetere il risultato esatto con Salah primo marcatore.