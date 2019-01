Scommesse FA Cup: quote e pronostico di Arsenal-Manchester United

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Arsenal-Manchester United, quarto turno di FA Cup.

Ieri ci siamo lasciati con l'andrenalinico Chelsea-Tottenham di EFL Cup che ha visto i blues qualificarsi alla finale ai rigori, oggi restiamo a Londra per un Arsenal-Manchester United valido per il quarto turno di FA Cup che apre un weekend di coppa da cui ci aspettiamo di tutto. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico della sfida dell'Emirates Stadium come sempre sulla distanza dei 9 minuti.

Unai Emery non potrà contare su Hector Bellerin, che si è rotto il crociato contro il Chelsea, ma potrebbe ritrovare un ex come Mkhitaryan. Possibili rotazioni da coppa: in porta ci sarà con ogni probabilità Cech, chance anche sulla destra per Lichtsteiner. Potrebbe rivedersi dal primo minuto anche Özil, diventato un caso negli ultimi due mesi.



ARSENAL (4-2-3-1): Cech; Lichtsteiner, Mustafi, Papastathopoulos, Monreal; Torreira, Elneny; Maitland-Niles, Özil, Iwobi; Lacazette.





Possibili cambi anche per Ole Gunnar Solskjaer, il quale potrebbe cambiare l'attacco in toto: dentro il grande ex Alexis Sanchez, Lukaku e Mata. A centrocampo dovrebbe avere una grande occasione Fred, acquisto estivo che finora non ha mai trovato troppo spazio e non ha particolarmente convinto. Tra i pali non ci sarà De Gea: dentro Romero, portiere di coppa.



MANCHESTER UNITED (4-3-3): Romero; Dalot, Jones, Bailly, Shaw; Herrera, Fred, Pogba; Mata, Lukaku, Sanchez.



Quote bet365: vittoria 2,55 - pareggio 3,60 - vittoria Manchester United 2,80 in un match da over 1,57 e goal 1,50. Squadre appaiate in classifica in campionato questo grazie anche al momento d'oro dei Red Devils che da quando hanno Solskjaer in panchina hanno sempre vinto. Le due formazioni si sono affrontate lo scorso 5 dicembre a campi invertiti e fini con uno spettacolare 2-2. Proviamo a puntare sugli ospiti dicendo 1-2 con Sanchez primo marcatore con goal dell'ex.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.