Scommesse Europa League: quote e pronostico di Zurigo-Napoli

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Zurigo-Napoli, andata dei sedicesimi di Europa League

Dal Parco dei Principi e Anfield al Letzigrund di Zurigo. Il Napoli, volente o nolente deve accettare questa retrocessione in Europa League consapevole però del peso della responsabilità di giocare in questa manifestazione essendo una delle grandissime favorite alla vittoria finale. Sedicesimo abbordabile per i ragazzi di Ancelotti che sono chiamati a fare bene fin da subito. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

Zurigo con difesa a 4 che ha in Bangura e Maxso i centrali e Winter e Kharabadze gli esterni. Coppia mediana Domgjoni-Kryeziu, in attacco Odey è il terminale offensivo supportato dal terzetto di trequartisti. Nella rosa degli uomini di Magnin è presente da qualche giorno anche l'ex empolese Untersee, arrivato nell'ultimo mercato.



ZURIGO (4-2-3-1): Brecher; Winter, Bangura, Maxso, Kharabadze; Domgjoni, Kryeziu; Khelifi, Marchesano, Kololli; Odey.





Il Napoli deve fare a meno degli infortunati Albiol, Mario Rui e Verdi: spazio a Maksimovic in difesa, mentre Ghoulam se la gioca con Hysaj a sinistra. Ancelotti dovrebbe riproporre la linea di centrocampo di Firenze, con la sola possibile variante di Diawara al posto di Fabian Ruiz, mentre in attacco Milik avvicenderà Mertens per fare coppia con Insigne. Qualche chance per Ounas qualora Callejon riposi. Tra i pali Meret dovrebbe essere preferito a Ospina che non è al meglio.



NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik.



Quote Bet365: vittoria Zurigo 8,00 pareggio 4,75 - vittoria Napoli 1,44 in un match da over 1,72 e no goal 1,80.Lo Zurigo è tornato a giocare in campionato dopo la sosta da sole due settimane e in casa in quest UEL ha già perso con l'AEL Larnaca. Napoli poco prolifica negli ultimi match ma con un tasso tecnico e di esperienza tale da poter farci sbilanciare sullo 0-3 con Insigne primo marcatore.

