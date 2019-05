Scommesse Europa League: quote e pronostico di Valencia-Arsenal

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Valencia-Arsenal, semifinale di ritorno di Europa League

Due inglesi in finale di Champions. E se ci fosse lo stesso destino anche per l'ultimo atto di . Le possibilità sono decisamente tante, iniziando dall' che dopo il 3-1 interno di settimana scorsa a danni del arriva al Mestalla consapevole di poter gestire da una situazione di vantaggio. Ma ovviamente guai a sbagliare approccio dopo le pazzie che abbiamo visto nelle ultime due serate. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

Il Valencia deve fare ancora a meno degli infortunati Kondogbia e Cheryshev. Marcelino ripropone un quadrato 4-4-2 con Rodrigo e Santi Mina a guidare il reparto offensivo e i due esterni Carlos Soler e Guedes a supporto. Piccini, Garay (o Diakhaby), Paulista e Gaya a comporre il quartetto difensivo davanti a Neto.

VALENCIA (4-4-2): Neto; Piccini, Garay, Paulista, Gaya; Soler, Wass, Parejo, Guedes; Rodrigo, Santi Mina.

Emery conferma la difesa a tre con Mustafi e Koscielny accanto al greco Sokratis, promossi anche i due esterni Maitland-Niles e Kolasinac. Ramsey è out per il resto della stagione: dentro Torreira o il giovane talento Guendouzi accanto a Xhaka a fare da schermo davanti alla difesa. Aubameyang verso la panchina, così come Ozil: davanti dovrebbe toccare a Mkhitaryan, Lacazette e Iwobi.

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Mustafi, Sokratis, Koscielny; Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac; Mkhitaryan; Lacazette, Iwobi.

Quote bet365: vittoria Valencia 1,90 - pareggio 4,00 - vittoria Arsenal 4,00 in un match da over e goal 1,53. Entrambe le formazioni sono quinte in classifica ma se l'Arsenal al 99% è spacciata, i ragazzi di Marcelino posso ancora agguantare la quarta piazza in . Ben 11 i match interni di UEL consecutivi senza perdere per gli spagnoli. Nessun trend particolare invece da seguire per le trasferte europee dei gunners. Visti i 6 goal rifilati nello scorso weekend al ci aspettiamo un Valencia che giocherà d'attacco. Proviamo il 3-1 con Mina primo marcatore e match che andrebbe quindi ai supplementari.

L'articolo prosegue qui sotto

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.