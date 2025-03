Scommesse Europa League: quote e pronostico di Salisburgo-Lazio

Analisi, probabili formazioni, quote e pronostico del quarto di finale di ritorno di Europa League fra Salisburgo e Lazio

Dopo l'impresa della Roma e la "quasi impresa" della Juventus ecco che questa sera anche la Lazio ha il suo personale appuntamento con la storia. I ragazzi di Inzaghi volano a Salisburgo per difendere il 4-2 conquistato all'andata dei quarti di finale di Europa League contro gli austriaci. Analisi, probabili formazioni, quote e pronostico del match di questa sera.

Padroni di casa che come è capitato a altre squadre che in questi giorni sono state impegnate nelle coppe, sono state vittima di uno scivolone in campionato: sconfitta per 1-0 in casa del Lask Linz che però non pregiudica un campionato che li vede primi a +8 sullo Sturm Graz. La squadra della red bull in questa stagione non ha ancora perso una partita e l'ultima sconfitta interna risale addirittura al novembre 2016. Out solo lo squalificato Samassekou, modulo 4-4-2 con Dabbur e Guldbrandesen.

Lazio che arriva a questo appuntamento con diversi risultati a sua disposizione comprese tutti i pareggi e anche le sconfitte con un goal di scarto. Inzaghi deve sciogliere il classico ballottaggio tra Luis Alberto e Felipe Anderson sulla trequarti (favorito il primo), mentre sorride per il recupero di Parolo. In difesa Luiz Felipe potrebbe affiancare De Vrij e Radu. A sinistra pronto Lukaku, visto che Lulic non è ancora al 100%. Stesso discorso dall'altro lato, Basta dovrebbe rimpiazzare l'affaticato Marusic, visto anche lo stop di Patric nell'allenamento della vigilia.

Quote bet365: vittoria Salisburgo 2,30 - pareggio 3,75 - vittoria Lazio 3,10 in un match da over 1,53. L'andata è stata un susseguirsi di emozioni e crediamo che anche il match di ritorno possa offrire goal e spettacolo. Proviamo il 2-2 con Dabbur primo marcatore.

