Scommesse Europa League: quote e pronostico di Rapid Vienna-Inter

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Rapid Vienna-Inter, andata dei sedicesimi di Europa League

La retrocessione dalla Champions League all'Europa League può essere letta in più modi. Il bicchiere mezzo pieno è quello di una nuova chance, una nuova opportunità per tornare a fare la voce grossa a livello internazionale. L'Inter ha tutti i mezzi per farlo ma serve umiltà, grinta e fame di vittorie. Andata dei sedicesimi contro il modesto Rapid Vienna. Analisi, quote e pronostico del match.

Gli austriaci non sono niente di che e soprattutto non sono certo al livello dei connazionali del Salisburgo che lo scorso anni eliminarono la Lazio. Biancoverdi solo ottavi in campionato e che non giocano un match ufficiale da metà dicembre a causa della sosta. Questo potrebbe essere un fattore. In casa in UEL però i dati parlano di un'imbattibilità che dura da 8 match.

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Strebinger; Muldur, Dibon, Barac, Potzmann; Schwab, Ljubicic; Murg, Knasmullner, Schobesberger; Alar.





Tanti dubbi per Luciano Spalletti, soprattutto perché la lista UEFA dell'Inter impone dei limiti numerici (non sono presenti Gagliardini, Joao Mario e Dalbert). In più c'è da sopperire alle squalifiche di Brozovic e Skriniar. A centrocampo sarà fondamentale il recupero di Borja Valero. Miranda si candida per un posto in difesa, mentre in attacco Keita non è ancora al meglio. Aperto il ballottaggio Lautaro Martinez-Icardi.



INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, De Vrij, Miranda, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.



Quote bet365: vittoria Rapid 6,50 - pareggio 4,20 - vittoria Inter 1,57 in un match da under over a scelta e no goal 1,75. Il gap tecnico fra le due squadre è evidente e la forma fisica dei padroni, che poteva essere il vero inghippo della serata, è un vero punto di domanda visto che negli ultimi due mesi gli austriaci hanno solo giocato amichevoli. Nonostante i numeri pessimi dell'Inter in trasferta in UEL (quattro sconfitte di fila e 7 mach senza vittorie) diamo fiducia e proviamo lo 0-2 con Icardi primo marcatore.

