Scommesse Europa League: quote e pronostico di Olympiacos-Milan

Viste le "retrocessioni" di Inter e Napoli dalla Champions all'Europa League, mai come in questa edizione l'Italia potrebbe avere un ruolo da protagonista nel tabellone dei sedicesimi. Oltre a nerazzurri e partenopei avremo la Lazio che è già qualificata. Manca dunque solo il Milan chiamato a proteggere i tre punti di vantaggio che ha sull'Olympiacos in una trasferta non certo semplice in quel di Atene. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

L'Olympiakos ha bisogno di vincere e segnare, quindi potrebbe presentarsi con una squadra molto offensiva. La linea difensiva davanti a José Sà dovrebbe veder Vukovic e Cissé al centro, con Torosidis e Elabdellaoui sulle corsie. A centrocampo l'ex Udinese Guilherme con Camara, mentre Nahuel, Fortounis e Podence dovrebbero accompagnare l'unica punta José Angel Guerrero.



OLYMPIAKOS (4-2-3-1): José Sà; Elabdellaoui, Vukovic, Cissé, Torosidis; Guilherme, Camara; Podence, Fortounis, Nahuel; Guerrero.





Il Milan potrebbe confermare il 4-4-2 visto nelle ultime partite di campionato, senza grosse sorprese. Tra i pali Reina, portiere di coppe. Davanti a lui difesa obbligata con Abate e Zapata centrali, Calabria a destra e Rodriguez a sinistra. In mezzo la coppia fisica Kessié-Bakayoko, con Suso a destra e Calhanoglu a sinistra, insidiato da Laxalt. Davanti si va verso la conferma di Cutrone e Higuain.



MILAN (4-4-2): Reina; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone.



Quote bet365: vittoria Olympiacos 2,87 - pareggio 3,40 - vittoria Milan 2,62 in un match da under 1,80 e goal 1,75. Greci che ovviamente punteranno tantissimo sul fattore campo e sul calore del propri pubblico. Al Karaiskakis per intenderci i biancorossi in Europa League non perdono da 8 match. Milan che in trasferta in questa competizione fra nelle ultime due stagione ha alternato prestazioni buone e non. Ma la certezza, visto anche il 2-1 rossonero all'andata è quello di poter vedere un match dove entrambe potrebbero subire goal. Proviamo l'1-1 con Guerrero primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.