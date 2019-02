Scommesse Europa League: quote e pronostico di Lazio-Siviglia

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Lazio-Siviglia, andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

Sorteggi davvero sfortunato per la Lazio che nei sedicesimi se la vedrà con una delle squadre più forti della competizione e che ha una tradizione pazzesca in questa Europa League avendola vinta ben 4 volte negli ultimi 13 anni. Match durissimo quindi per i ragazzi di Inzaghi che dovranno cercare di trovare un vantaggio da giocare il match di andata in casa. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match.

In forte dubbio la presenza di Immobile dal primo minuto: probabile che l'ex Torino venga sostituito da Caicedo, match-winner contro Frosinone ed Empoli in campionato. Luis Alberto alle spalle dell'ecuadoregno. Sicuro assente Milinkovic-Savic, Cataldi verso un posto da titolare. Rientro di Luiz Felipe in difesa.



LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Cataldi, Lulic; Luis Alberto; Caicedo.





Andalusi con le certezze Ben Yedder e André Silva in avanti, Franco Vazquez a supporto. Banega dirigerà il gioco in tandem con Mesa in mediana, Navas ed Escudero esterni. Retroguardia a tre con Mercado, Kjaer e Carriço, tra i pali Vaclik.



SIVIGLIA (3-4-1-2): Vaclik; Mercado, Kjaer, Carriço; Navas, Banega, Mesa, Escudero; Vazquez; Ben Yedder, André Silva.



Quote bet365: vittoria Lazio 2,40 - pareggio 3,40 - vittoria Siviglia 3,20 in un match da under e goal 1,80. Lazio reduce da tre vittorie di fila e con ben 6 over su 6 negli ultimi match interni di questa Europa League. Momento storico opposto per il Siviglia in crisi di risultati ma anche per loro il trend (questa volta in trasferta) è pro over con 8 su negli ultimi 10. Seguiamo quindi i numeri e rischiamo un 2-2 a 15 con Yedder primo marcatore a 6,50.

