Scommesse Europa League: quote e pronostico di Inter-Rapid Vienna

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Inter-Rapid, ritorno dei sedicesimi di Europa League.

Dopo la doccia fredda alla Juventus di ieri sera per mano dell'Atletico di Simeone (ma anche quella del Siviglia alla Lazio anche se lì le speranze erano al lumincino) la tre giorni di coppe per le Italiane può salvarsi solo con Inter e Napoli che non devono fare altro che chiudere la pratica aperta all'andata. Nello specifico i nerazzurri dovranno proteggere l'1-0 conquistato a Vienna grazie al rigore di Lautaro contro il Rapid. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico.

Rispetto all'andata Spalletti ritrova Skriniar e Brozovic, assenti precedentemente per squalifica, ma il croato riposerà in favore di Vecino che affiancherà Borja Valero in mediana. Ancora out dai convocati Icardi, il centravanti sarà Lautaro supportato da Politano, Nainggolan e Candreva: panchina per Perisic. In difesa spazio a Cedric e Asamoah terzini, verso una maglia anche Miranda.



INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Candreva; Lautaro.





Kühbauer vuole affidarsi ai suoi migliori giocatori per ribaltare il risultato: Pavlovic terminale di riferimento del reparto avanzato, con Ivan, Murg e Schobesberger esterni. Grahovac e Schwab ad agire da cerniera di centrocampo davanti alla difesa guidata dall'esperto Sonnleitner.



RAPID VIENNA (4-2-3-1): Strebinger; Potzmann, Sonnleitner, Hofmann, Bolingoli; Grahovac, Schwab; Ivan, Murg, Schobesberger; Pavlovic.



Quote bet365: vittoria Inter 1,33 - pareggio 5,75 - vittoria Rapid 10 in un match da over 1,66 e no goal 1,70. Inter in ripresa con vittorie di fila di misura e che sta facendo di necessità virtù con l'assenze di Icardi. Nessun trend particolare da segnalare per i match interni di UEL mentre nelle trasferte di questa competizione, gli austriaci hanno trovato la vittoria una sola volta nelle ultime 8. Non ci aspettiamo goaleade. Proviamo un 2-0 con Politano primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.