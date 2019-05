Scommesse Europa League: quote e pronostico di Eintracht-Chelsea

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Eintracht-Chelsea, semifinale di andata di Europa League

Da quando Abramovich ha preso in mano il ormai una vita fa, la dimensione europea dei blues è cambiata vistosamente. La squadra ha vinto tutto quello ce c'era da vincere e ora proverà il bis in UEL. Trasferta non semplice per la squadra di Sarri che giocherà contro un spavaldo. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico della gara di andata.

Il tecnico dell’ dovrà certamente rinunciare allo squalificato Rebic e agli infortunati Stendera, Tawatha e Haller che è alle prese da settimane con un problema agli addominali. Il tecnico austriaco dovrebbe affidarsi ad un 3-4-1-2 nel quale Gacinovic agirà da trequartista alle spalle di Paciencia e del gioiello Jovic.

EINTRACHT (3-4-1-2): Trapp; Abraham, Hasebe, Hinteregger; da Costa, Fernandes, Rode, Kostic; Gacinovic; Paciencia, Jovic.

Assenze pesanti anche per Maurizio Sarri che non potrà contare su Antonio Rudiger e Callum Hudson-Odoi (per entrambi stagione finita). Il tecnico italiano proporrà il consueto 4-3-3 nel quale le chiavi del centrocampo saranno affidate a Jorginho, con Kovacic e Barkley che dovrebbero schierarsi da interni al suo fianco. In attacco Giroud, capocannoniere della competizione con 10 reti all’attivo, dovrebbe essere il perno centrale di un tridente completato da Pedro ed Hazard.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Alonso; Kovacic, Jorginho, Barkley; Pedro, Giroud, Hazard.

Quote bet365: vittoria Eintracht 3,10 - pareggio 3,40 - vittoria Chelsea 2,45 in un match da under 1,80 e goal 1,75. Tedeschi quarti in campionato ma che arrivano da una serie di risultato non entusiasmante. La squadra negli scorsi turni ha eliminato , e e in casa in UEL è imbattuto da 11 match. Chelsea quarto in premier e con un percorso netto di 6 vittorie su 6 dai sedicesimi in poi. Ci aspettiamo un match equilibrato e proviamo l'11 con Jovic prima punta.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.