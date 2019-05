Scommesse Europa League: quote e pronostico di Arsenal-Valencia

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Arsenal-Valencia, semifinale di andata di Europa League

Dopo i successi di e nell'andata delle semifinali di , eccoci giunti alla sera di . - mette di fronte di formazioni che questa coppa l'anno già vinta in passato e vogliono tornare ad alzare un trofeo dopo numerose stagioni a bocca asciutta. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match dell'Emirates.

Inglesi quinti in campionato a causa di un crollo verticale nelle prestazioni in Premier con tre sconfitte di fila e 9 goal subiti in 270 minuti. Nell'Arsenal, Emery spera di recuperare almeno Monreal. Sicuramente out Ramsey. Mkhitaryan potrebbe così agire nella posizione di trequartista, visto che anche Ozil non è al meglio. In difesa potrebbe invece toccare a Mustafi. Confermata la coppia d'attacco Aubameyang-Lacazette, così come Cech in porta.

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Sokratis, Koscielny, Mustafi; Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac; Mkhitaryan; Aubameyang, Lacazette.





Valencia sesta in a -3 dalla zona Champions. Anche la squadra di Marcelino non arriva da un buon momento viste le due cadute di fila in campionato. Qualche dubbio di formazione nel Valencia, nel quale non ci saranno sicuramente l'ex nerazzurro Kondogbia e il russo Cheryshev (per entrambi stagione finita): in mezzo alla difesa Roncaglia, Diakhaby e Gabriel Paulista sono in tre per una maglia accanto a Garay, a sinistra Toni Lato sfida Gayà, in attacco uno tra Santi Mina e Rodrigo affiancherà Gameiro. Out anche Piccini.

VALENCIA (4-4-2): Neto; Wass, Garay, Gabriel Paulista, Toni Lato; Ferran Torres, Dani Parejo, Carlos Soler, Gonçalo Guedes; Santi Mina, Gameiro.



Quote bet365: vittoria Arsenal 2,00 - pareggio 3,50 - vittoria Valencia 4,20 in un match da under 1,80 e goal 1,75. Inglesi che hanno eliminato nell'ordine Bate, e e che in casa in UEL non perdono da nove gare. Spagnoli che hanno fatto fuori , Krasnodar e e che in questa manifestazione hanno vinto solo 3 volte nelle ultime 7 trasferte. Crediamo che il fattore campo farà la differenza. Proviamo il 2-0 con Aubameyang primo marcatore.

L'articolo prosegue qui sotto

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.