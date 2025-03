Scommesse Europa League: quote e pronostico di Anderlecht-Manchester United

Il Manchester United di Mourinho e Ibrahimovic vola in casa dell'Anderlecht per giocarsi l'andata dei quarti di UEL. Analisi, quote e pronostico

Stagione davvero impegnativa per il Manchester United che dopo aver già conquistato community shield e coppa di lega è ancora in corsa per due grandi obiettivi: la qualificazione alla prossima champions e il trionfo in Europa League. Oggi quarto di finale di andata in casa di un Anderlecht che non va assolutamente sottovalutato.

La squadra belga è infatti primissima in campionato e ha cominciato da poco il championship round dove detiene 4 punti di vantaggio sul Brugge. I biancomalva, oltre ad essere imbattuti in casa da dicembre, oltre ad aver una rosa al completo senza assenze, hanno già fatto una vittima illustre in questa edizione ovvero lo Zenit di Lucescu. Modulo 4-3-3 con Teodorczyk riferimento centrale.

Mourinho ha più problemi in infermeria ma visto la rosa lunga l'undici è presto fatto. Mancheranno però all'appello i vari Mata, Young, Snalling, Jones e Rooney. Il dilemma è sempre chi inserire sugli esterni del 4-2-3-1 e la scelta questa vola pare essere ricaduta su Mhitaryan e Rashford

Bet365 favorisce lo United addirittura a 1,85. Il pareggio vale 3,60 mentre 4,75 è la quota dei locali. Visto il trend non certo esaltante finora in trasferta per gli inglesi (2-2-1) crediamo che al momento la quota dello Unite non sia vantaggiosa. Ci spostiamo quindi sull'1x.

