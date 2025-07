Scommesse Europa League: quote e pronostico di Ajax-Lione

Prima semifinale di Europa League: ad Amsterdam si scontrano Ajax e Lione che nei quarti hanno rispettivamente eliminato Schalke e Besiktas.

Per una più ampia panoramica sul torneo, i lettori possono visitare la nostra pagina dedicata alle quote vincente dell'Europa League.

Ajax contro Lione è la prima delle due semifinali di Europa League e si giocherà con un anticipo di oltre 24 ore rispetto alla seconda gara fra Celta e Manchester United. Le sue squadre stanno navigando in patria a ritmi ben differenti: lancieri secondi a -4 dal Feyenord, lionesi solo quarti tallonati da OM e Bordeaux e con una distanza siderale dalla zona Champions (20 punti).

I padroni di casa devono dimostrare di non essere arrivati a questo appuntamento con il fiato corto. Il ko ai supplementari contro lo Schalke ha dimostrato quanto, nonostante il 2-0 dell'andata, nulla era già scritto. Pochi giorni dopo è arrivato anche il ko contro il PSV ma la squadra arriva da 10 giorni di riposo da match ufficiali, dato non da poco. Viergever e Veltman squalificati.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Lione come dicevamo sta dimostrando di giocare una stagione a due facce: malissimo in campionato, benissimo in Europa. La squadra nel weekend ha ritrovato goal e fiducia in due tasselli importanti come Fekir e Valbuena, ancora di più in questo momento in cui ci sono dubbi sulle condizioni fisiche di Lacazatte che è in dubbio.

Leggerissimo vantaggio nelle quote bet365 per i locali dati a 2,40. Il pareggio vale 3,75 mentre 2,90 è la quota dei francesi. Crediamo che nonostante i book si aspettino un match da over, giustificando così il segno X così alto, questo sia proprio l'esito con la miglior resa qualità prezzo.

Statistiche Opta per scommettere sul match:

Ajax imbattuto contro il Lione nelle coppe europee: gli olandesi vinsero entrambi i match in Champions nel 2002/03; due pareggi, sempre in UCL, nel 2011/12. o Il Lione ha raggiunto le semifinali di una coppa europea per la terza volta dopo il 1964 (Coppa delle Coppe) e il 2010 (Champions League). o Seconda semifinale di Coppa UEFA/Europa League per l’Ajax: gli olandesi vinsero il trofeo nel 1991/92. o Dopo aver perso le due partite contro l’Ajax ai gironi di Champions nel 2002/03, il Lione è rimasto imbattuto nelle successive otto gare contro squadre olandesi (4V, 4N), inclusi i due successi sull’AZ ai sedicesimi di questa Europa League. o L’Ajax è imbattuto nelle ultime 11 partite casalinghe in Europa League (8V, 3N). o Gli olandesi hanno tenuto la porta inviolata in cinque delle sei gare di questa Europa League disputate all’Amsterdam Arena, incluse le quattro più recenti. o Il Lione ha perso quattro delle ultime cinque trasferte di Europa League, tutte nella fase a eliminazione diretta. o Sei degli ultimi otto gol subiti dal Lione in Europa League sono arrivati nei primi tempi; cinque dei sei più recenti da palla inattiva. o Alexandre Lacazette ha segnato tre gol nelle tre partite giocate in trasferta in questa Europa League. o Nessuna squadra ha subito più espulsioni dell’Ajax in questa Europa League, tre.



Le quote sono soggette a variazione.

Guarda i principali eventi sportivi in diretta streaming, compresa tutta la nostra Serie A su Bet365

Segui le scommesse di Goal.com su Twitter