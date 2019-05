Scommesse Europa League: pronostico Chelsea-Eintracht

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Chelsea-Eintracht, semifinale di ritorno di Europa League

In un finale di stagione europeo tutto inglese con la possibilità di vedere ben due finali tutte britanniche, il nostro Maurizio Sarri porta in alto la bandiera italiana e dopo aver conquistato aritmeticamente lo scorso weekend un posto nella prossima Champions, l'ex tecnico del ha ora come obiettivo quello di arrivare a Baku. Contro l' si parte dall'1-1 dell'andata e quindi ritorno tutto ancora da scrivere. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match di Stamford.

Sarri deve fare a meno di Kantè, uscito anzitempo dal match contro il a causa di un problema al bicipite femorale: a centrocampo Loftus-Cheek, Barkley e Kovacic si giocano due maglie, intoccabile Jorginho. Il modulo sarà il 4-3-3, con Willian, Giroud (favorito su Higuain) ed Hazard nel tridente d'attacco. In difesa Azpilicueta e uno tra Emerson e Marcos Alonso sulle fasce, David Luiz e Christensen al centro.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson; Loftus-Cheek, Jorginho, Barkley; Willian, Giroud, Hazard. Allenatore: Sarri

Hutter invece dovrà valutare la disponibilità o meno di Haller: se il francese non dovesse farcela davanti ci saranno Jovic e Rebic. Il sacrificato sulla trequarti potrebbe essere Gacinovic. A centrocampo spazio a Hasebe, avanzato dalla difesa. Retroguardia a tre con Abraham, Hinteregger e Falette.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp; Abraham, Hinteregger, Falette; Da Costa, Rode, Fernandes, Hasebe, Kostic; Jovic, Haller. Allenatore: Hutter

Quote bet365: vitoria Chelsea 1,36 - pareggio 5,50 - vittoria Eintracht a 9 in un match da over 1,53 e goal 1,80. Weekend opposto per le due formazioni viste che alla gioia per il terzo del si è contrapposto un durissimo 1-6 dell'Eintracht in casa del Leverkusen che a due giornate dalle fine ha quindi agganciato i rivali in quarta piazza. Il Chelsea da quando la Coppa UFEA è diventata non ha mai perso in casa. Prevediamo una gara dura ma alla fine vediamo i blues favoriti. Proviamo il 2-1 con Hazard primo marcatore.

