Scommesse Coppa Italia: quote e pronostico di Torino-Fiorentina

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Torino-Fiorentina, ottavi di finale di Coppa Italia

Secondo giorno dedicato agli ottavi di finale di Coppa Italia. Ieri tutte le favorite hanno vinto e come da pronostico, il match più equilibrato, quello fra Samp e Milan è andato ai supplementari. Oggi in campo le altre big ma il match più equilibrato è senza dubbio quello fra Torino e Fiorentina per il quale vi offriamo preview, probabili formazioni e quote.

L'esperto Moretti sarà l'unico indisponibile per Mazzarri. Il tecnico di San Vincenzo si affiderà a Sirigu fra i pali, mentre sulla fascia destra troverà spazio dal 1' De Silvestri. N'Koulou non è al meglio, al suo posto in caso di forfait ci sarà Lyanco al centro della difesa. Per il resto in campo andrà la formazione tipo, con coppia offensiva composta dallo spagnolo Iago Falque e da Belotti. Regolarmente in campo anche Izzo e Meité, squalificati in Serie A. A sinistra Ansaldi più di Ola Aina.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Belotti.





Tutti a disposizione per Pioli, che potrà utilizzare regolarmente anche Biraghi, nonostante la contusione rimediata al piede destro. Dubbio in attacco, dove sono sicuri del posto Chiesa e il nuovo acquisto Muriel: ballottaggio fra Mirallas e Simeone, con il belga in vantaggio sull'argentino. A centrocampo Norgaard ed Edimilson Fernandes si contendono il posto di regista, mentre Veretout sarà impiegato da mezzala sinistra.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ge. Pezzella, V. Hugo, Biraghi; Benassi, Norgaard, Veretout; Chiesa, Muriel, Mirallas.



Quote bet365: vittoria Torino 2,40 - pareggio 3,20 - vittoria Fiorentina 3,00 in un match da under 1,66 e goal 1,80. Nessun trend particolare da segnalare nei recenti match casalinghi dei padroni di casa ma è invece evidente il filotto dei viola che hanno pareggiato in 5 delle ultime 6 trasferte. A ottobre finì 1-1. Proviamo lo stesso risultato con Belotti primo marcatore.

QUOTE AGGIORNATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO. GIOCA RESPONSABILMENTE.